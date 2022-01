Busca por vacina sobe 300% após governo restringir acesso a álcool e maconha a não imunizados

Com a alta de casos nas províncias do Canadá, os governos locais buscam formas de pressionar os não vacinados a se imunizarem. Entre as medidas, uma das mais eficazes foi a restrição da venda de álcool e maconha para não vacinados, na província de Quebec. A medida entra em vigor na semana que vem, mas já resultou no aumento de 300% na procura das doses contra a covid-19.

Antes da medida de restrição, a média diária de vacinados na província era em torno de 1.500 pessoas, mas agora saltou para 6 mil.

Christian Dubé, ministro da Saúde da província, afirma que o objetivo é proteger o sistema de saúde e proteger a população imunizada.

“Este é um primeiro passo que estamos dando. Se os não vacinados não estiverem satisfeitos, há uma solução muito simples: vão tomar a sua primeira dose, é fácil e de graça“, disse Dubé. “Se você não quer se vacinar, não saia de casa”, completou o ministro.