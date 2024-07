Estudo da Nasa diz que Amazônia pode 'sumir' com o calor extremo; entenda

Estudo recente da agência espacial norte-americana NASA alerta que diversas regiões do planeta poderão "sumir" nas próximas cinco décadas, incluindo partes do Brasil, como a região amazônica e cidades do Centro-Oeste. Baseado em dados obtidos por satélites, o trabalho científico aponta que, até 2070, essas áreas do território nacional, poderão se tornar inabitáveis devido ao aumento das temperaturas e da umidade provocadas pelo aquecimento global.

Além do Brasil, a pesquisa também identifica outras regiões do mundo que são altamente vulneráveis às condições causadas pelo calor extremo, como:

Sul da Ásia

Países como o Paquistão já enfrentam os efeitos das mudanças climáticas, com várias áreas subtropicais na região ultrapassando o limite crítico do índice de bulbo úmido nos últimos 15 anos. O estudo da NASA indica que essas condições podem se agravar e se expandir para outras nações, colocando milhões de pessoas em perigo.

Golfo Pérsico

Esta região está em risco de se tornar inóspita devido à combinação de calor extremo e alta umidade. Os países situados no Golfo Pérsico já enfrentam intensas ondas de calor e longos períodos de seca, com previsões apontando para um agravamento dessas condições nas próximas décadas.

Costas do Mar Vermelho

As áreas costeiras ao longo do Mar Vermelho podem sofrer de condições similares às do Golfo Pérsico, com índices de bulbo úmido que podem ultrapassar o limite de tolerância para os seres humanos.

Leste da China

Cidades como Xangai e Pequim podem enfrentar índices de bulbo úmido superiores a 35 °C em um futuro próximo. Essas condições extremas ameaçam não apenas a saúde e a vida dos habitantes, mas também podem ter um impacto severo na economia global.