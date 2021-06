Estudo aponta ineficácia da ivermectina no tratamento contra Covid-19

O antiparasitário ivermectina não funciona no tratamento da Covid-19. É o que diz um estudo publicado nesta semana na Clinical Infectious Diseases, a mais importante revista científica de infectologia, da Oxford University Press. Os pesquisadores fizeram uma revisão sistemática de estudos já publicados utilizando uma ferramenta de meta-análise.

Foram escolhidos ensaios clínicos randomizados (RCTs) publicados e pré-impressos avaliando os efeitos da IVM [ivermectina] em pacientes adultos com Covid-19 e que foram pesquisados ​​até 22 de março de 2021. Os pesquisadores definiram desfechos primários para avaliar a eficácia da droga, como tempo de internação e eventos adversos, além de eliminação viral e eventos adversos graves como desfechos secundários.

Ao final, os autores concluíram que "em comparação com tratamento padrão ou placebo, a ivermectina não reduziu todas as causas de mortalidade, tempo de internação ou depuração viral em estudos controlados por placebo em pacientes com covid-19, principalmente com doença leve". E acrescenta: "ivermectina não é uma opção viável para tratar pacientes com covid-19".