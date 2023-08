Estudo afirma que homens casados têm menos testosterona; estresse pode ser a causa

A revista científica Annals of Internal Medicine publicou um estudo que revela que homens casados têm níveis mais baixos de testosterona quando comparados com os solteiros. Segundo o artigo, a causa pode estar relacionada com o estresse do dia a dia ao lado da família. Além deste fator, a pesquisa constatou a queda do hormônio em homens com outros estilos de vida.

Para a análise, os pesquisadores da Universidade da Austrália Ocidental avaliaram outros 11 estudos realizados antes de 2020 com mais de 25 mil homens. No decorrer da pesquisa, os níveis do hormônio foram analisados repetidas vezes por meio da técnica espectrometria de massa.

Resultados

Em homens com idade entre 17 e 70 anos, não foi encontrada uma diferença significativa no resultado. Já nos indivíduos do sexo masculino acima dos 70 anos, foi constatado que o nível de testosterona diminuiu. Ao fim da pesquisa, os homens com baixo nível de testosterona eram:

Casados e tinham crianças em casas;

Não praticantes de mais do que 75 minutos de atividade física vigorosa por semana;

Ex-fumantes;

Pessoas acima do peso, com base no Índice de Massa Corporal (IMC).

Mesmo com a testosterona em menor quantidade, o artigo não deixou claro até que ponto essa queda é capaz de afetar a vida das pessoas avaliadas.

“Uma explicação possível poderia ser que os homens casados ​​​​e com famílias podem estar mais estressados ​​​​e, portanto, ter níveis mais baixos de testosterona, mas o nosso estudo não foi concebido para analisar mais profundamente este resultado”, disse o médico Bu Yeap.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canalli)