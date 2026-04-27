Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

'Estreitos são artérias do mundo e não estão à venda', diz ministro francês, com foco em Ormuz

Barrot acrescentou, porém, que o Irã agora é responsável pelo que está fazendo com essa via navegável crucial

Estadão Conteúdo
fonte

Estreito de Ormuz (Reprodução / Google Maps)

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, afirmou que a crise energética e humanitária causada pelo fechamento do Estreito de Ormuz teve início após "operações lançadas pelos Estados Unidos e Israel sem um objetivo claramente definido, conduzidas de maneira a desrespeitar o direito internacional".

Em uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre segurança marítima, Barrot acrescentou, porém, que o Irã agora é responsável pelo que está fazendo com essa via navegável crucial.

"Estreitos são as artérias do mundo. Não são propriedade de nenhum indivíduo. Não estão à venda e, portanto, não podem ser obstruídos por quaisquer obstáculos, pedágios ou subornos, nem pelo Irã, nem por qualquer outra parte, e sob nenhum pretexto", declarou o francês. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/IRÃ/GUERRA

ORMUZ

FRANÇA

JEAN-NOEL BARROT
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

EUA têm 5 episódios de violência política em dois anos; em ações contra os dois partidos

27.04.26 13h52

MUNDO

Pastor que ensinava sobre amor no casamento é preso por suspeita de bigamia

Religioso já tinha um mandado de prisão em aberto desde o dia 3 de abril; ele foi preso sem direito a fiança

27.04.26 13h12

Chanceler do Irã diz que EUA fracassaram em objetivos e por isso pediram negociações a Teerã

27.04.26 12h52

MUNDO

Putin promete apoio e reforço de parceria estratégica com Irã, após encontro com Araghchi

Araghchi agradeceu a Putin e à Rússia pelo apoio ao Irã e reforçou as relações entre os dois países

27.04.26 11h06

MAIS LIDAS EM MUNDO

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

polêmica

Israel confirma ataque de soldado a estátua de Jesus e diz que vai restaurar imagem

Exército israelense confirmou autenticidade da foto, feita no Líbano, e prometeu adotar "as medidas apropriadas contra os envolvidos"

20.04.26 10h05

MUNDO

Professor de pilates faz sexo com alunas em academia e vídeos vazam na web

As imagens, captadas pelas câmeras de segurança da academia onde ele trabalhava, foram divulgadas ilegalmente nas redes sociais

07.02.25 12h40

ESPIA SÓ!

Avião com R$ 15 milhões em espécie cai no Paraguai; moradores saqueiam dinheiro

Autoridades informaram que criminosos estariam se passando por agentes para extorquir os moradores e roubarem o dinheiro recolhido.

22.04.26 14h47

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda