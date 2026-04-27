'Estreitos são artérias do mundo e não estão à venda', diz ministro francês, com foco em Ormuz

O ministro das Relações Exteriores da França, Jean-Noel Barrot, afirmou que a crise energética e humanitária causada pelo fechamento do Estreito de Ormuz teve início após "operações lançadas pelos Estados Unidos e Israel sem um objetivo claramente definido, conduzidas de maneira a desrespeitar o direito internacional".

Em uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre segurança marítima, Barrot acrescentou, porém, que o Irã agora é responsável pelo que está fazendo com essa via navegável crucial.

"Estreitos são as artérias do mundo. Não são propriedade de nenhum indivíduo. Não estão à venda e, portanto, não podem ser obstruídos por quaisquer obstáculos, pedágios ou subornos, nem pelo Irã, nem por qualquer outra parte, e sob nenhum pretexto", declarou o francês. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.