Esquerda e direita tradicionais dominam eleições municipais na França, em derrota para Le Pen

O candidato socialista Emmanuel Grégoire venceu a corrida para prefeito de Paris neste domingo, 22, sucedendo a colega de partido Anne Hidalgo como prefeito da capital francesa, enquanto os resultados da rodada final das eleições municipais mostraram ganhos claros para a esquerda e direita tradicionais, e uma grande vitória para a extrema direita na cidade de Nice, na Riviera Francesa.

A votação é um teste do equilíbrio de poder no mapa político local da França antes que a corrida presidencial de 2027 comece a tomar forma. Resultados definitivos ainda estavam pendentes em grandes cidades, incluindo Paris.

Grégoire reivindicou a vitória após estimativas baseadas em resultados parciais o colocarem bem à frente da rival conservadora Rachida Dati, que reconheceu a derrota.

Grégoire disse "esta noite é a vitória de uma certa visão de Paris: uma Paris vibrante, uma Paris progressista", antes de seguir pelas ruas de Paris até a Prefeitura de bicicleta.

Os eleitores franceses voltaram às urnas neste domingo para a rodada final das eleições municipais em 1.500 comunas, incluindo grandes cidades. Prefeitos e conselheiros municipais são eleitos por seis anos.

A participação às 17h, horário local, foi de pouco mais de 48% na França continental, maior do que na votação de 2020 realizada durante a pandemia de COVID-19, mas quatro pontos abaixo de 2014, segundo o Ministério do Interior. As seções eleitorais ficaram abertas até as 20h nas maiores cidades.

Nice, a quinta maior cidade da França na Riviera Francesa, se tornou a vitória mais retumbante da extrema direita no domingo com a vitória de Eric Ciotti, um ex-conservador que se aliou ao Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen.

No entanto, o partido de Le Pen perdeu em várias cidades que havia identificado como prioridades principais.

Isso inclui a cidade mediterrânea de Marselha, a segunda maior cidade da França, onde o prefeito de esquerda Benoît Payan venceu o candidato de extrema direita Franck Allisio.

Candidatos de extrema direita perderam para rivais tradicionais nas cidades do sul de Nîmes e no porto de Toulon, uma importante base naval no Mediterrâneo, que eram dois alvos principais para o RN.

*Fonte: Associated Press.

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