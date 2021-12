Esposa ganha o direito de usar ivermectina no marido com covid, mas ele morre

No último domingo (12), um paciente, de 54 anos, morreu vítima da covid-19, após ter sido tratado com ivermectina. Keith Smith deu entrada no hospital e foi colocado em coma induzido após o agravamento do quadro de saúde. No entanto, sua esposa, Darla Smith, entrou com um pedido na Justiça para garantir que o marido fosse tratado usando o remédio, que não possui nenhuma indicação contra a infecção viral.

Para o juiz, o hospital não pode ser obrigado a usar o medicamento nos pacientes, mas a família tem o direito de escolher outro profissional que prescreva o medicamento. Sendo assim, Darla contratou um profissional independente, que administrou duas doses de ivermectina em Keith.

O paciente piorou drasticamente e o profissional decidiu interromper o tratamento, mesmo sem a autorização da família. Keith faleceu sete dias depois.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) já se posicionou contra o uso do medicamento para o tratamento da Covid-19 devido a falta de comprovação científica. A ivermectina é um remédio antiparasitário, utilizado em algumas doenças, como a sarna.