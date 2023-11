Eslovaco que teve dois dias de ereções após corrida é estudado cientificamente

Um homem, de 44 anos, desenvolveu um coágulo sanguíneo no pênis após uma corrida. O inchaço durou dois e o maratonista precisou ser analisado cientificamente. O caso aconteceu na Eslováquia. Os pesquisadores consideraram o episódio raro e peculiar já que existem apenas 56 histórias semelhantes registradas no mundo.

O corredor conta que fez uma sessão de treino de corrida e notou a presença de um nódulo no órgão genital. Na mesma noite, começou a experienciar ereções dolorosas. O homem foi buscar assistência hospitalar apenas dois dias após o surgimento dos sintomas.

Exames médicos revelaram a presença de um coágulo de 18 milímetros, diagnosticando-o com uma trombose parcial nos corpos cavernosos do pênis, que são os tecidos eréteis esponjosos que recebem o fluxo sanguíneo necessário. O tratamento consistiu no uso de anticoagulantes e analgésicos. A diminuição da dor ocorreu após uma semana. O caso foi documentado pela revista americana Urology Case Report.

Três anos após o incidente, exames ainda detectaram a presença de um coágulo residual, mas o paciente já estava assintomático. Segundo os médicos, casos semelhantes demandam acompanhamento por pelo menos um ano para evitar potenciais complicações derivadas do coágulo. Após o tratamento, a capacidade erétil do paciente permaneceu normal.

Conforme a publicação, esse tipo de trombose é mais prevalente em homens com menos de 30 anos que tenham sofrido microtraumas no órgão. As causas mais comuns incluem a prática de esportes, atividade sexual, e o uso excessivo de drogas e álcool.