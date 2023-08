Mercado é esvaziado por causa de aranha brasileira que provoca ereção permanente

Um supermercado teve que ser esvaziado inesperadamente devido à presença de uma aranha de origem brasileira, conhecida por causar ereções permanentes em homens. O caso inusitado aconteceu na Áustria, da rede Penny. O estabelecimento comercial teve as portas fechadas desde a última terça-feira (08).

De acordo com a imprensa internacional, o gerente avistou uma grande aranha preta e vermelha, medindo cerca de dez centímetros e alertou os bombeiros. Especula-se que a aranha pertença à família altamente venenosa Ctenidae, também conhecida como Aranha Errante, originária do Brasil e frequentemente introduzida na Europa por meio de cachos de bananas.

Para lidar com o incidente, as caixas de bananas da loja foram isoladas. Entretanto, informações sugerem que a loja deverá permanecer fechada até a próxima semana. Um porta-voz do grupo de varejo Rewe, responsável pelo supermercado, informou que estão em andamento "medidas abrangentes de limpeza e desinfecção" visando à reabertura. O tamanho e a coloração da aranha foram fatores determinantes para as autoridades acreditarem que se tratava da espécie brasileira, capaz de liberar uma neurotoxina fatal.

O aspecto peculiar dessa aranha está relacionado à sua picada, que além de ser dolorosa, pode desencadear ereções permanentes, juntamente com desconforto, segundo Rômulo Leite, do Medical College of Georgia. Ele também manifestou a esperança de que o estudo sobre esse fenômeno possa eventualmente contribuir para o desenvolvimento de tratamentos para disfunção erétil.

VEJA MAIS

O que é a Aranha Errante brasileira?

A Aranha Errante brasileira ostenta um lugar no Livro dos Recordes como o aracnídeo mais venenoso do mundo. Elas são diferentes por não construir teias e locomovem pelo solo da floresta durante a noite em busca de presas. Com picada altamente venenosa, pode levar à morte em questão de poucas horas. Os efeitos do veneno incluem hipotermia, visão embaçada, convulsões e ereções permanentes, esta última sendo descrita como "extremamente dolorosa" por Matthew Holden, do Nottingham Reptile Centre.