"Era o sonho dele", diz irmã do jovem paraense morto em combate na Ucrânia

Tiago da Silva Nunes, um jovem de 19 anos natural de Rurópolis, no Pará, perdeu a vida enquanto lutava como voluntário na guerra entre Ucrânia e Rússia. A morte foi divulgada pela Prefeitura de Rurópolis, que divulgou uma nota oficial lamentando o ocorrido. Vanessa Nunes, irmã de Tiago, revelou em entrevista ao Grupo Liberal, que o jovem viajou para o território ucraniano sem informar sua verdadeira intenção à família.



A irmã conta que a ida para a Ucrânia era um sonho. "Ele não falou para a gente qual era realmente o destino dele. Disse que ia para outro lugar, e só avisou que estava lá quando chegou. Ele foi para servir, era o sonho dele", revelou Vanessa. Tiago teria informado à família que iria para Manaus (AM). Após a viagem, no dia 28 de outubro, telefonou para a mãe e disse que estava na França.

A irmã ainda diz que a família mantinha contato diário com o jovem: “Ele mandava mensagens e vídeos mostrando a rotina. Até o que ele comia ele mandava”.

Vanessa informou que o último contato com Tiago ocorreu na segunda-feira antes de sua morte. A notícia do falecimento chegou por meio de um conhecido que estava ao lado de Tiago na Ucrânia. "Ele disse que estavam esperando a equipe resgatar os corpos", contou a irmã.

De acordo com Vanessa, a família não recebeu informações diretas da embaixada brasileira ou de autoridades ucranianas, foram informados sobre o falecimento de Tiago por informações passadas pelos colegas combatentes. Além deles, Vanessa disse que um médico que trabalhava na região também entrou em contato para comunicar o estado de saúde de Tiago antes de sua morte. "Ele estava ferido por estilhaços de bombas e tiros", disse Vanessa sobre as informações que tem sobre a morte do paraense.

O Ministério das Relações Exteriores foi procurado pela reportagem do Grupo Liberal, mas até o fechamento dessa matéria não se manifestou.