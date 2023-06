Entenda por que rei Charles III comemora aniversário neste sábado se nasceu em novembro

Na manhã deste sábado (17), o rei Charles III participa de seu primeiro desfile oficial de aniversário como soberano. O tradicional "Trooping the Colour" (ou "Cortejo de Aniversário do Rei"), em Londres, é realizado há mais de 260 anos e conta com a atuação de 1.400 soldados, 200 cavalos e 400 músicos, que desfilam pelas ruas da capital britânica para inspecionar soldados.

VEJA MAIS:

Embora a grande celebração seja realizada agora, o verdadeiro aniversário do rei Charles III não é neste sábado. Ele nasceu em 14 de novembro de 1948.

Considerando o clima imprevisível da Grã-Bretanha, os aniversários verdadeiros dos reis e rainhas coincidiam, muitas vezes, com o inverno, períodos chuvosos ou dias nublados. Por isso, desde o reinado de Edward VII (1901 – 1910), o "Trooping the Color" acontece em maio ou junho, quando o clima da região é mais estável.

Festividade

O monarca do Reino Unido deixou o Palácio de Buckingham a cavalo para a cerimônia, seguido por seu filho, o príncipe William, e seus irmãos, princesa Anne e príncipe Edward. A rainha Camilla e a princesa Catherine saíram na sequência, em uma carruagem, com o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis.

Ao aparecer a cavalo, Charles, de 74 anos, revive uma tradição que sua mãe, a rainha Elizabeth, abandonou em 1986, quando tinha 60 anos, conforme a Reuters.