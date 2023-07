Enfermeira é demitida após não ajudar paciente que passou mal enquanto os dois faziam sexo

Uma enfermeira foi demitida do Hospital Spire de Wrexham, no País de Gales, após enfrentar um processo perante o Conselho de Saúde inglês. A acusação alega que a enfermeira não buscou assistência médica para um paciente da instituição onde trabalhava, resultando na morte do indivíduo por "insuficiência cardíaca" enquanto mantinha relação sexual com a profissional de saúde dentro de um carro no estacionamento da unidade médica.

O caso, envolvendo o paciente identificado apenas como "Paciente A", ocorreu em janeiro do ano passado, mas somente agora veio a público com o desdobramento do processo contra a funcionária do hospital. Em maio deste ano, o Conselho de Enfermagem e Obstetrícia do país europeu considerou as ações da enfermeira como má conduta grave.

Segundo relatos da BBC, o homem foi encontrado inconsciente e com as calças abaixadas no banco de trás do veículo. Durante seu depoimento à polícia, Penelope Williams admitiu ter combinado um encontro com o paciente no estacionamento naquela noite. No entanto, em uma audiência perante o Conselho de Saúde realizada em fevereiro deste ano, ela apresentou uma versão diferente dos eventos, alegando que se encontrou com o paciente e conversaram na parte de trás do carro por cerca de 30 a 45 minutos. Segundo a enfermeira, o homem começou a gemer e morreu de forma repentina.

Naquela noite, Penelope tinha visitado a casa de uma amiga antes de encontrar-se com o paciente. Por volta da meia-noite, ela ligou para essa pessoa pedindo ajuda, explicando que "alguém havia morrido".

O Conselho de Enfermagem e Obstetrícia, em comunicado à BBC, afirmou que as ações de Penelope Williams colocaram seus próprios interesses à frente do bem-estar do paciente. O órgão declarou que as condutas da enfermeira representaram graves violações dos padrões esperados de uma enfermeira registrada e eram incompatíveis com sua permanência no registro profissional. Afirmou ainda que permitir que Williams continuasse exercendo a profissão minaria a confiança do público na profissão e no Conselho de Enfermagem e Obstetrícia como órgão regulador.