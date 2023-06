Paula Burlamaqui conta que diretor da Globo morreu durante o sexo: 'Namorei um pouco com ele'

Paula Burlamaqui revelou detalhes sobre a morte do diretor de novelas da Globo, Paulo Ubiratan, em 1998, quando tinha 51 anos. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, a atriz contou que o diretor morreu em decorrência de um infarto enquanto transava.

Na ocasião, foi divulgado que ele faleceu após passar mal em sua residência, no Rio de Janeiro.

Ela soube do ocorrido pela boca de outras pessoas, que lhe confidenciaram o fato: "Eu amava o Paulo, meu amicíssimo, a gente ia jantar sempre. Amava ele. Fiquei tão triste quando ele faleceu, teve um infarto. Mas dizem que ele morreu transando, não sei se isso é verdade, me falaram que ele morreu transando com uma gata. Teve uma morte boa."

Paula ainda falou sobre a mulher do diretor, que "deve ter sido traumático" essa situação. Além disso, ela confessou que viveu um romance com ele.

"Coitada, deve ter sido traumático para ela. Não sei nem se é verdade, mas me falaram”, disse.

"Ele era muito bonito e era bom de fazer elenco. Namorei um pouco com ele quando a gente fazia 'Pedra Sob Pedra'. Várias namoraram ele. Ele comia a novela inteira. Pegava geral, pronto falei”, relembrou.

Paulo foi casado com a atriz Natália do Valle e com a apresentadora Valéria Monteiro, com quem teve uma filha.