Enfermeira acusada de matar bebês aparece em julgamento

Uma enfermeira acusada do assassinato de oito bebês em uma série de crimes que durou um ano, em uma unidade neonatal de um hospital, apareceu nesta sexta-feira, 13, no banco dos réus em Chester Crown Court. Ela está presa.

Lucy Letby é acusada de assassinar cinco meninos e três meninas enquanto trabalhava no Hospital Condessa de Chester, no Reino Unido.

Ela também é acusada de tentativa de homicídio de cinco meninos e cinco meninas, tudo entre junho de 2015 e junho de 2016.

A mulher de 30 anos apareceu no banco dos réus em Chester Crown Court na tarde desta sexta-feira e apenas confirmou o nome.

O advogado de defesa Ben Myers QC, representando Letby, disse que a ré estava "muito ansiosos" com a situação e gostaria que ela fosse resolvida "o mais rápido possível".

O juiz Steven Everett, secretário honorário de Chester, reconheceu que todas as famílias envolvidas neste caso passaram por um “período verdadeiramente estressante e traumático”.

Morte terrível

Ele disse que as crianças morreram em “circunstâncias indubitavelmente terríveis”.

Letby acenou para seus pais na corte, que entraram no tribunal alguns minutos antes, sentados lado a lado em uma galeria com vista para o cais.

As famílias das vítimas puderam assistir ao processo por meio de um link de vídeo em locais remotos.

Rosto de propganda

Letby foi detida pela primeira vez pela Polícia de Cheshire em 2018, após um aumento no número de mortes no hospital.

Graduada da Chester University, que já foi o rosto de uma campanha de arrecadação de fundos de £ 3 milhões e também trabalhou no Liverpool Women's Hospital, ela foi presa novamente pelos mesmos crimes alegados em 2019 e novamente no início desta semana.

A polícia lançou uma investigação depois que o hospital levantou preocupações sobre o alto número de mortes entre março de 2015 e julho de 2016 - que foram consideradas 10 por cento acima da média.

Um relatório também descobriu que os bebês apresentavam manchas incomuns nos braços e nas pernas após a morte.

Uma investigação interna foi realizada quando médicos descobriram que bebês prematuros morreram após insuficiência cardíaca e pulmonar.

Robyn Smith, de Slater e Gordon, representando duas das famílias, disse que as famílias estão aliviadas “por estarmos um passo mais perto de obter as respostas que há muito aguardavam. Aguardamos o resultado do processo penal e, é claro, apoiaremos nossos clientes durante esse processo traumático”.

“Meu papel é cuidar”

Entrevistada em 2013, Letby disse que trabalhava na unidade neonatal desde que se formou como enfermeira infantil na Universidade de Chester, dois anos antes.

Na foto segurando um minúsculo pijama em apoio ao apelo de arrecadação de fundos de um jornal local, ela acrescentou: 'Meu papel envolve cuidar de uma ampla gama de bebês que requerem vários níveis de apoio.