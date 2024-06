Empresas de IA são processadas por gravadoras nos Estados Unidos

As empresas de Inteligência Artificial (IA) Suno e Udio foram processadas pelas gravadoras Sony Music, Universal Music Group e Warner Records, nesta segunda-feira (24), nos Estados Unidos (EUA). Segundo a acusação, as empresas teriam violado os direitos autorais ao utilizar gravações para treinar sistemas de IA.

Ainda de acordo com as informações do processo, as empresas de IA não tinham autorização para utilizar as músicas nos treinamentos que ensinam a ferramenta criar músicas, fator que “concorrerá diretamente, barateará e, em última análise, suprimirá” os materiais criados por seres humanos.

Por meio de um comunicado, o presidente-executivo da Suno, Mikey Shulman, disse que “Nossa tecnologia é transformadora; foi projetada para gerar resultados completamente novos, não para memorizar e regurgitar conteúdo preexistente.”

As gravadoras apontaram ainda que as pessoas que utilizam os sistemas da Suno e da Udio podem recriar elementos de músicas, como “My Girl” dos The Temptations; “All I Want for Christmas Is You” de Mariah Carey; e “I Got You (I Feel Good)” de James Brown, e poderiam gerar vocais que são “indistinguíveis” dos de músicos como Michael Jackson, Bruce Springsteen e do grupo ABBA.

A acusação solicita uma indenização por danos de até US$ 150.000 (cerca de R$ 800.000) por cada gravação musical que as IAs teriam copiado. De acordo com as alegações das gravadoras, a Suno copiou 662 músicas e Udio copiou 1.670 músicas.

Os sistemas de IA da Suno - com sede em Cambridge, Massachusetts - e da Udio, com sede em Nova York, já faturaram milhões de dólares em financiamento este ano. Entre as funções executadas pelas IAs estão a criação de músicas, a partir dos comandos de texto dos usuários.

“Serviços não licenciados como Suno e Udio, que afirmam ser ‘justo’ copiar o trabalho de vida de um artista e explorá-lo para seu próprio lucro sem consentimento ou pagamento, retrocedem a promessa de uma IA genuinamente inovadora para todos nós”, disse Mitch Glazier, CEO da Associação Americana da Indústria de Gravação (RIAA, na sigla em inglês), em comunicado.