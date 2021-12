Empresário demite 900 colaboradores por videochamada no Zoom e dispara: 'Azarados'

Um empresário estadunidense causou polêmica ao demitir cerca de 900 funcionários, durante reunião de videochamada, no Zoom, na última quarta-feira (1º). A péssima notícia foi dada pelo presidente-executivo, Vishal Garg, da hipotecas Better, segundo a CNN. As informações são da Folha de São Paulo.

"Se você está nessa chamada, você é parte de um grupo de azarados que está sendo demitido. Seu contrato aqui será imediatamente rescindido", iniciou Garg. "Não quero fazer isso. A última vez que fiz isso, chorei", ele disse, em um segundo momento.

Os funcionários demitidos faziam parte de equipes de recrutamento, inclusão e diversidade. Segundo Garg, a dispensa foi motivada pela falta de desempenho e produtividade dos envolvidos.

E esta não é a primeira vez que o empresário se envolve em polêmicas. Nos últimos meses, ele foi suspeito de enviar e-mails para os funcionários os chamando de “lerdos” e que os trabalhadores seriam “golfinhos burros”.

"Vocês são MUITO LENTOS. Vocês são um bando de GOLFINHOS BURROS … PAREM. PAREM. PAREM AGORA. VOCÊS ESTÃO ME ENVERGONHANDO", afirmou Garg.