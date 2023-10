Empresário Daniel Noboa é eleito presidente do Equador com 52% dos votos

Após uma campanha marcada por uma onda de violência, inclusive com o assassinato de um dos candidatos a presidente, Fernando Villavicencio, o Equador escolheu, neste domingo (15), o seu novo governante. Com 52% dos votos, o empresário Daniel Noboa, venceu a disputa contra Luisa González, candidata do ex-presidente Rafael Correa, que conquistou 48% do eleitorado.[

O anúncio foi feito pela chefe do Conselho Nacional Eleitoral, Diana Atamaint, após a validação de mais de 90% das atas eleitorais e o resultado ter sido considerado irreversível.

Conforme o cronograma do órgão de governo eleitoral, o eleito receberá as credenciais para governar em 30 de novembro. "Ao candidato, agora presidente eleito, Daniel Noboa, nossas felicitações profundas, porque isso é democracia", declarou a cândida Luisa González depois que o resultado foi confirmado.

Quem é Daniel Noboa

Filho de um dos maiores empresários do país e ex-candidato presidencial Álvaro Noboa, Daniel Noboa tem 36 anos, é ex-deputado e foi presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, por onde tramitou diversos projetos de lei nas áreas econômica, tributária e de investimentos.

Durante a campanha, apresentou propostas para empregos, incentivos fiscais para novos negócios e sentenças de prisão para sonegadores graves de impostos