Emirados Árabes Unidos alertaram Netanyahu sobre operação do Hamas antes de 7 de outubro

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi diretamente alertado pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, de que o Hamas estava planejando uma grande ofensiva dias antes do grupo militante atacar em 7 de outubro de 2023, de acordo com um relatório de um jornal israelense.

Bin Zayed conversou com Netanyahu 10 dias antes do ataque e disse que Yahya Sinwar, o líder do Hamas em Gaza na época, estava planejando uma operação, segundo o diário Haaretz.

A reportagem afirma que Bin Zayed disse que isso levaria a um derramamento de sangue e poderia desestabilizar a região e minar os Acordos de Abraão, os acordos de normalização entre Israel e várias nações árabes e de maioria muçulmana.

Mas Netanyahu "reagiu com relativa calma", de acordo com o Haaretz, que disse que ele assegurou a bin Zayed que Israel estava preparado para qualquer cenário e que um possível ataque era mais provável de vir da Cisjordânia ocupada.

Militantes do Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e fizeram outras 251 reféns no ataque de 7 de outubro. Centenas de israelenses, principalmente soldados, foram mortos em combates contínuos em guerras em Gaza, Líbano e Irã.

O Haaretz informou que o gabinete de Netanyahu chamou o relatório de "mentira absoluta" e disse que Netanyahu não falou com o presidente dos Emirados Árabes Unidos "durante o período em questão e não recebeu nenhum aviso dele".

O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos também disse que não comentaria "especulações sobre conversas entre líderes governamentais".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast