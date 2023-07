Embaixada da Suécia é invadida e incendiada durante protesto em Bagdá, capital do Iraque

Em protesto contra a queima do Alcorão, o livro sagrado do Islã, na Suécia, centenas de manifestantes invadiram e incendiaram a embaixada do país europeu no centro de Bagdá, capital do Iraque, na manhã desta quinta-feira (20). De acocordo com a agência de notícias sueca TT, ato foi realizado em resposta à convocação da segunda queima do Alcorão e da bandeira iraquiana no país nas últimas semanas.

O ministério das Relações Exteriores da Suécia informou que os funcionários da embaixada "estão em segurança".

Ministro das Relações Exteriores da Suécia, Tobias Billstrom, classificou o incidente como “completamente inaceitável” e apontou falhas na segurança do local, de responsabilidade iraquiana. A embaixada foi alvo de protestos pela “2ª vez em pouco tempo”.

Apoiadores do clérigo xiita iraquiano Moqtada al-Sadr se reúnem para um protesto em frente à embaixada sueca (Ahmad AL-RUBAYE / AFP)

O governo iraquiano, por meio do Ministério das Relações Exteriores, também condenou o incidente. “O governo iraquiano instruiu as autoridades de segurança competentes a conduzir uma investigação urgente e tomar as medidas de segurança necessárias para descobrir as circunstâncias do incidente, identificar os autores deste ato e responsabilizá-los de acordo com a lei”.