Em protesto contra projeto, deputados dançam 'haka' durante sessão na Nova Zelândia; assista

Deputados da Nova Zelândia contrários a um projeto de lei polêmico resolveram protestar contra a proposta com uma dança tradicional. Durante a sessão desta quinta-feira (14.11), os parlamentares, membros da etnia maori, encenaram uma "haka", dança cerimonial do povo maori. A sessão foi suspensa.

O projeto prevê a alteração do Tratado de Waitangi, de 184 anos, assinado pela primeira vez a pela Coroa Britânica e mais de 500 chefes Maori em 1840 e que estabelecia como as duas partes concordaram em governar. A interpretação das cláusulas do documento ainda orienta a legislação e as políticas de hoje na Nova Zelândia.

Os povos indígenas representam cerca de 20% da população neozelandesa, de 5,3 milhões de habitantes.

Um aliado menor no governo de centro-direita do país, o partido ACT New Zealand apresentou, na semana passada, uma proposta para consagrar na lei uma interpretação mais restrita do Tratado de Waitangi. Muitos maori, porém, entendem que o projeto é uma forma de minar os direitos dos povos indígenas do país.