Em Londres, evento anual de 'andar sem calças no metrô' atrai centenas de pessoas; veja

No domingo (07) foi o Dia Anual de Andar Sem Calças no metrô de Londres (No Trousers Tube Ride). A brincadeira está em sua 11° edição e centenas de pessoas estavam vestindo apenas cuecas ou calcinhas da cintura para baixo.⁠

⁠

As baixas temperaturas registradas nos termômetros da capital britânica nesta época do ano não desanimaram os participantes, que não dispensaram pesados casacos de inverno.⁠

⁠A tradição foi inspirada em um evento em Nova York (EUA) e teve seu ponto de encontro em Chinatown, no Soho, região central de Londres, às 15h. ⁠

⁠

De lá, a tropa "seminua" saiu para seu passeio anual nos trens do metrô londrino.

