Em diários, Albert Einstein se refere aos brasileiros como ‘macacos’ e ‘povo semi-aculturado’

Albert Einstein, famoso físico alemão, descreveu os brasileiros como "macacos" em seus diários escritos durante uma viagem à América do Sul em 1925. Essas anotações, que integram o recém-lançado livro "Os diários de viagem de Albert Einstein: América do Sul, 1925", publicado pela editora Record, revelam um lado menos conhecido do cientista.

VEJA MAIS:

Os diários cobrem os três meses em que Einstein esteve no Brasil, Uruguai e Argentina. Segundo a editora Record, os documentos mostram um homem multifacetado: apaixonado por violino, espirituoso e carismático, mas também intolerante e rabugento. Este contraste revela a humanidade do gênio, com todas as suas falhas e preconceitos.

Em um dos trechos mais chocantes, Einstein escreve: "Ao meio-dia, na casa do Prof. Castro, legítimo macaco, mas companhia interessante". A referência é ao professor Aloísio de Castro, então diretor da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Em outro momento, ele observa: "Aqui sou uma espécie de elefante branco para os outros, eles são macacos para mim".

Esses comentários, segundo a introdução do livro organizada pelo historiador Ze'ev Rosenkranz, demonstram uma postura paternalista de Einstein em relação à população local. Mesmo quando faz observações positivas sobre seus anfitriões, ele adota um tom de superioridade europeia comum no pensamento da época.

O físico também descreve as paisagens brasileiras de forma exuberante. Ele menciona os "penhascos gigantes" do Rio de Janeiro que causam uma "impressão majestosa" e compara a vegetação local às narrativas das Mil e Uma Noites, afirmando que "tudo vive e prospera (...) sob os próprios olhos". No entanto, essas descrições são acompanhadas por pensamentos racistas prevalentes no século XIX e início do século XX, como o determinismo geográfico, que atribui ao clima uma influência decisiva no desenvolvimento intelectual.

Einstein comenta que alguns brasileiros parecem "amolecidos pelos trópicos" e sugere que o clima local não é adequado para os europeus. "É difícil não ver esta observação como uma expressão da superioridade europeia", comenta a introdução do livro sobre essas passagens. O físico também critica a eloquência e os "floreios linguísticos" dos brasileiros, atribuindo-os ao clima tropical.

Este novo livro oferece uma visão completa e sem censura de Albert Einstein, revelando não apenas seu brilhantismo científico, mas também suas falhas e preconceitos pessoais. Para os leitores brasileiros, essas revelações são especialmente impactantes, trazendo à tona um aspecto perturbador do legado de um dos maiores cientistas da história.

As reações ao lançamento do livro têm sido variadas, com alguns defendendo a importância de contextualizar os comentários de Einstein dentro da mentalidade de sua época, enquanto outros veem esses escritos como um lembrete da necessidade contínua de enfrentar e desafiar o racismo em todas as suas formas.

Quando ele vistou o Brasil?

Albert Einstein chegou ao Brasil com 46 anos e já como um cientista consagrado em 21 de março de 1925. A viagem ocorreu dez anos depois de ele ter formulado a Teoria Geral da Relatividade e quatro após receber o Prêmio Nobel de Física.