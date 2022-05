Em ato falho, Bush confunde Ucrânia com Iraque ao citar ‘invasão brutal e injustificada’

Durante um discurso com críticas ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, pela invasão à Ucrânia, o ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, cometeu um ato falho e acabou criticando a invasão que ele próprio supervisionou, em 2003, em represália aos ataques de 11 de Setembro de 2001. “A decisão de um homem de lançar uma invasão totalmente injustificada e brutal no Iraque”, falou, antes de se corrigir: “Quero dizer, na Ucrânia… e no Iraque também”, completou. As informações são do portal Poder 360.

Após a gafe, o ex-presidente levou a plateia ao riso atribuindo o erro aos seus 75 anos. As declarações foram dadas em um evento no instituto de Bush, na Southern Methodist University, em Dallas (Texas), na quarta-feira (18), onde eram abordados temas como democracia e segurança das eleições norte-americanas.

Mais de 4.000 soldados norte-americanos e centenas de milhares de civis iraquianos morreram em duas décadas de guerra.

Ainda durante o discurso, Bush voltou a comparar o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, a Winston Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido durante a 2ª Guerra Mundial. “A maneira como os países conduzem as eleições é um indicativo de como seus líderes tratam seu próprio povo e como as nações se comportam em relação a outras nações. E em nenhum lugar isso é exibido com mais clareza do que na Ucrânia”, disse o ex-presidente, que classificou Zelensky como um “cara legal” e “o Churchill do século 21”, eleito democraticamente para liderar a defesa de seu país.