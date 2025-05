Elon Musk anuncia saída do governo de Donald Trump

O bilionário Elon Musk anuniciou sua saída do governo de Donald Trump, nesta quarta-feira (28). Ele deu a notícia pelas redes sociais. Um dos homens mais ricos do mundo, Musk ocupava o cargo especial de conselheiro e líder do Departamento de Eficiência Governamental (DOGE).



"À medida que meu período como Funcionário Especial do Governo chega ao fim, gostaria de agradecer ao Presidente Trump pela oportunidade", escreveu Elon Musk.

Havia expectativa de que o bilionário deixasse a administração na sexta-feira (30), seguindo os 130 dias de mandato que começaram em janeiro.

Em abril passado, houve uma especulação da saida de Musk. À época, ao ser questionado se ele estaria pronto para sair quando seu status especial de funcionário do governo expirasse, Musk disse que já havia cumprido a missão.

Durante o mandato de funcionário especial, Musk foi visto como um fardo político por membros e aliados externos de Trump.