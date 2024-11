Eleições nos EUA: Veja quando será o fechamento das urnas

Na noite de apuração eleitoral nos Estados Unidos, nesta terça-feira (5) os resultados se desenrolarão conforme o fechamento das urnas, começando pelo leste e seguindo em direção ao oeste do país. A disputa segue entre o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano, e a atual vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata. Com o número de 270 votos no Colégio Eleitoral para garantir a vitória, a expectativa é grande, especialmente em estados-chave onde a contagem de votos deve se estender por várias horas. As informações são da CNN internacional.

Primeiros fechamentos - 19h (Horário de Brasília)

Às 19h, horário de Brasília (ET 7 p.m.), fecham as urnas nos primeiros seis estados: Indiana, Kentucky, Carolina do Sul, Virgínia, Vermont e Geórgia. O último, com seus 16 votos eleitorais em disputa. O estado, considerado um campo de batalha, pode demorar para projetar um vencedor, embora o secretário de Estado tenha sinalizado que cerca de 70% dos votos podem ser contados até as 20h, graças à votação antecipada e ao processamento de cédulas enviadas por correio. No total, Trump possui 28 votos de estados que favorecem os republicanos, enquanto Harris começa com 16 votos em estados democratas. A Geórgia e seus 16 votos seguem indefinidos.

Fechamento em outros estados - 19h30 (Horário de Brasília)

Às 19h30, as urnas fecham na Carolina do Norte, outro estado competitivo. Ohio e Virgínia Ocidental, tradicionalmente favoráveis a Trump, somam 21 votos ao republicano, enquanto a Carolina do Norte permanece em disputa com seus 16 votos. Até o momento, Trump acumula 49 votos, Harris 16 e 32 votos ainda estão indefinidos.

Fechamentos cruciais - 20h (Horário de Brasília)

Com o fechamento das urnas em 17 estados, incluindo Pensilvânia, Michigan e Texas, Trump conquista apoio em estados tradicionalmente republicanos como Oklahoma, Missouri e Flórida, somando mais 74 votos. Harris amplia sua base em estados democratas, somando 78 votos, incluindo Illinois, New Jersey e Delaware. Na Pensilvânia, outro estado decisivo, os 19 votos eleitorais permanecem em aberto.

Crescimento no Oeste - 21h (Horário de Brasília)

Às 21h, o fechamento das urnas em estados populosos, como Texas e Nova York, traz grandes adições para ambos os candidatos. Trump mantém sua vantagem em estados como Kansas e Louisiana, enquanto Harris ganha força em estados como Nova York e Colorado. Arizona, Michigan e Wisconsin, com um total de 36 votos, seguem como estados indefinidos.

Últimos Fechamentos - 22h a 1h (Horário de Brasília)

Às 22h, Nevada fecha suas urnas e permanece em disputa com seus 6 votos eleitorais. Em seguida, às 0h, os estados democratas da Califórnia, Oregon e Washington devem impulsionar Harris com 74 votos. Finalmente, o Alasca fecha suas urnas à 1h, adicionando 3 votos ao lado de Trump.