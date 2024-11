Eleições nos EUA: Lula declara apoio para Kamala Harris

O presidente Lula declarou apoio à Kamala Harris nas eleições dos EUA, nesta quinta-feira (1º). Na fala, o político enfatizou que uma vitória da candidata, que enfrenta Donald Trump, representa um caminho mais "seguro para fortalecer a democracia". As eleições norte-americanas estão marcadas para a próxima terça-feira (5).

"Com Kamala Harris é muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia. Nós vimos o que foi o presidente Trump, aquele ataque ao Capitólio. Uma coisa que era impensável acontecer nos EUA, porque se apresentavam ao mundo como modelo de democracia. E esse modelo ruiu", falou.

A declaração do petista foi dada durante entrevista ao canal francês TF1. Inicialmente, Lula deixou claro que evita dar palpites sobre as eleições em outros países, mas, por ser um "amante da democracia", faz questão de declarar apoio à candidata Kamala.

"Temos as mentiras destiladas todo santo dia. Não apenas nos Estados Unidos, mas na Europa, na América Latina, em vários países no mundo. É o nazismo e o fascismo voltando a funcionar com outra cara. Acho a democracia a coisa mais sagrada que nós conseguimos construir para bem governar os nossos países. Eu, obviamente, fico torcendo para a Kamala ganhar as eleições."