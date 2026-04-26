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Eleições na Faixa de Gaza e Cisjordânia são consideradas sucesso pelas autoridades locais

Estadão Conteúdo

Autoridades palestinas afirmaram neste domingo, 26, que as eleições realizadas no sábado em uma comunidade da Faixa de Gaza e na Cisjordânia ocupada por Israel foram um sucesso, classificando-as como um passo para destravar uma eleição presidencial e avançar na agenda de formação de um Estado palestino.

A votação em Deir al-Balah, no centro de Gaza, foi descrita como um piloto "amplamente simbólico" enquanto a Autoridade Palestina busca "ligar politicamente" os dois territórios.

O pleito na região foi o primeiro realizado na área sob controle do Hamas em mais de duas décadas. Lá, a participação foi de 23% e autoridades atribuíram o índice a dificuldades locais, como deslocamento em massa e registros civis desatualizados. O Hamas não lançou candidatos e não tentou impedir a votação.

Na Cisjordânia, a participação foi de 56% - mais de meio milhão de pessoas -, em patamar semelhante ao de eleições recentes.

O presidente da Comissão Eleitoral Central, Rami Hamdallah, disse que "simplesmente realizar as eleições em Deir al-Balah é uma conquista significativa" e afirmou esperar novas votações em outros pontos de Gaza.

*Com informações da Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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