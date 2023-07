Eleições na Espanha: com 40% dos votos apurados, direita e esquerda estão empatadas

O Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe), do premier Pedro Sánchez, saiu na frente durante a disputa eleitoral na Espanha, com pequena margem de diferença para o Partido Popular (PP), de Alberto Nunez Feijóo. As eleições foram realizadas neste domingo (23) e 40% dos votos já foram apurados, indicando uma disputa acirrada. O PP é apontado como favorito nas pesquisas, mas aparece na segunda colocação momentaneamente, embora os blocos de esquerda e direita — somando os parceiros de Vox e Sumar — estejam empatados com 161 cadeiras.

Duas grandes pesquisas apontam que o partido de Alberto Nunez Feijóo deve vencer as eleições, embora em todos os cenários precise do Vox para governar.

O clima na sigla foi de otimismo durante todo o dia. "A Espanha pode iniciar uma nova era", declarou Feijóo, após votar em Madri.

Já o clima no Partido Socialista Operário Espanhol (Psoe) era de prudência. A porta-voz da direção da legenda evitou fazer uma primeira análise. "Estamos à espera do fechamento dos colégios eleitorais nas Canárias", disse. "Devemos apelar para essa prudência e dentro de algumas horas teremos um resultado bem mais avançado", completou.