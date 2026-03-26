Donald Trump terá nome em notas de dólar pela 1ª vez na história; entenda

Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, notas de dólar terão a presença direta do nome de um presidente em exercício. A mudança anunciada pelo governo prevê a inclusão da identidade de Donald Trump nas cédulas, em uma medida considerada inédita.

A alteração integra as ações comemorativas pelos 250 anos da independência norte-americana, que serão celebrados em 2026. Segundo o governo, a iniciativa tem caráter simbólico e busca destacar o momento econômico do país.

VEJA MAIS

Em comunicado, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a decisão representa o cenário atual dos Estados Unidos. “Não há maneira mais poderosa de reconhecer as conquistas históricas de nosso grande país e do presidente Donald J. Trump do que com notas de dólar americano ostentando seu nome”, declarou.

Tradicionalmente, as cédulas americanas exibem apenas as assinaturas do secretário do Tesouro e do tesoureiro dos Estados Unidos. Com a nova medida, haverá uma alteração nesse padrão para incluir a identificação ligada ao presidente. Esse tipo de mudança não ocorria desde 1861, o que reforça o caráter incomum da decisão.

Quando as novas cédulas começam a circular?

As primeiras notas de US$ 100 com a novidade devem começar a ser impressas a partir de junho. A expectativa é que a mudança seja ampliada gradualmente para outros valores nos meses seguintes.

A iniciativa se soma a outras ações recentes que associam a imagem de Trump a símbolos nacionais. Entre elas, está a autorização para produção de moedas comemorativas com referência ao presidente. A legislação dos Estados Unidos proíbe que presidentes vivos apareçam em cédulas, o que torna a mudança ainda mais incomum, mesmo com o formato adotado.