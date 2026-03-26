Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Mundo chevron right

Mundo

Donald Trump terá nome em notas de dólar pela 1ª vez na história; entenda

Mudança inédita faz parte das comemorações dos 250 anos da independência dos EUA

Hannah Franco
fonte

Por que o dólar terá nome de Trump? Entenda a mudança inédita (Imagem gerada por IA)

Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, notas de dólar terão a presença direta do nome de um presidente em exercício. A mudança anunciada pelo governo prevê a inclusão da identidade de Donald Trump nas cédulas, em uma medida considerada inédita.

A alteração integra as ações comemorativas pelos 250 anos da independência norte-americana, que serão celebrados em 2026. Segundo o governo, a iniciativa tem caráter simbólico e busca destacar o momento econômico do país.

VEJA MAIS

image Trump diz que vai assinar ordem instruindo pagamento imediato de agentes do TSA

image Trump envia 2 mil paraquedistas ao Oriente Médio em 'estratégia militar adicional', diz jornal
Envio ocorreu em meio a relatos de uma proposta de cessar-fogo apresentada pelos Estados Unidos ao Irã

Em comunicado, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a decisão representa o cenário atual dos Estados Unidos. “Não há maneira mais poderosa de reconhecer as conquistas históricas de nosso grande país e do presidente Donald J. Trump do que com notas de dólar americano ostentando seu nome”, declarou.

Tradicionalmente, as cédulas americanas exibem apenas as assinaturas do secretário do Tesouro e do tesoureiro dos Estados Unidos. Com a nova medida, haverá uma alteração nesse padrão para incluir a identificação ligada ao presidente. Esse tipo de mudança não ocorria desde 1861, o que reforça o caráter incomum da decisão.

Quando as novas cédulas começam a circular?

As primeiras notas de US$ 100 com a novidade devem começar a ser impressas a partir de junho. A expectativa é que a mudança seja ampliada gradualmente para outros valores nos meses seguintes.

A iniciativa se soma a outras ações recentes que associam a imagem de Trump a símbolos nacionais. Entre elas, está a autorização para produção de moedas comemorativas com referência ao presidente. A legislação dos Estados Unidos proíbe que presidentes vivos apareçam em cédulas, o que torna a mudança ainda mais incomum, mesmo com o formato adotado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dólar

Estados Unidos

Donald Trump

economia
Mundo
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM MUNDO

morte assistida

Quem é Noelia Castillo? Jovem de 25 anos conseguiu o direito de eutanásia

Segundo a jovem, ela viveu episódios de abuso e agressões sexuais e, por esse motivo, perdeu a vontade de viver

26.03.26 15h37

guerra

Não sei ainda se prazo de sexta-feira para pausa nos ataques ao Irã será alterado, diz Trump

Ao ser questionado por repórteres sobre um novo prazo para Teerã, ele disse: "eu é que vou anunciar", acrescentando que "temos alvos que queremos atingir antes de partirmos".

26.03.26 14h33

Trump diz que Irã está 'implorando por acordo', mas que pode 'não estar disposto a um' agora

26.03.26 13h27

POLÊMICA

Trump volta a criticar Otan e diz que organização se lembrará disso 'daqui a alguns meses'

Ameaça? O republicano definiu a Otan como um "tigre de papel".

26.03.26 13h02

MAIS LIDAS EM MUNDO

MUNDO

Acidente de avião: Pilotos da Air Canada morrem em colisão em Nova York

Pelo menos 41 pessoas foram encaminhadas para hospitais da região

23.03.26 7h31

REAL OU FAKE?

Teoria do Olho Roxo: entenda a suposta 'seita' que envolve artistas e líderes mundiais

Segundo internautas, Ivete Sangalo, Adam Sandler e Elon Musk fazem parte do “Clube do Olho Roxo”

05.03.26 19h01

morte assistida

Quem é Noelia Castillo? Jovem de 25 anos conseguiu o direito de eutanásia

Segundo a jovem, ela viveu episódios de abuso e agressões sexuais e, por esse motivo, perdeu a vontade de viver

26.03.26 15h37

TRAGÉDIA

Avião militar com 125 pessoas cai na Colômbia e deixa 48 feridos

Aeronave modelo Hércules C-130 decolava de Puerto Leguízamo com tropas quando caiu; agência Reuters relata 71 resgatados com vida no local

23.03.26 14h29

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda