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Dois petroleiros fazem meia-volta no Estreito de Ormuz, após início do bloqueio dos EUA

O bloqueio norte-americano teve início nesta segunda-feira, às 11 horas (de Brasília)

Estadão Conteúdo
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Estreito de Ormuz (Reprodução / Google Maps)

Pelo menos dois petroleiros reverteram seu percurso perto do Estreito de Ormuz, após o início do bloqueio dos EUA, destacando o impacto imediato nos movimentos de embarcações. De acordo com a MarineTraffic, uma empresa de análise de dados marítimos, o petroleiro Rich Starry, de 188 metros, deu meia-volta em minutos após se aproximar do ponto de estrangulamento.

A embarcação havia partido da ancoragem de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, em 13 de abril e navegava carregada para a China.

Um segundo navio, o petroleiro Ostria, de 175 metros, também reverteu o curso após se aproximar do Estreito.

O bloqueio norte-americano teve início nesta segunda-feira, às 11 horas (de Brasília), após as negociações entre Washington e Teerã terminarem em impasse no fim de semana.

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