Diretrizes defensivas de Israel permanecerão inalteradas até domingo

As Forças de Defesa de Israel informaram, em mensagem no Telegram neste sábado, que as diretrizes defensivas do Comando da Frente Interna continuam inalteradas e permanecerão em vigor até amanhã às 20h do horário local (por volta das 14h de Brasília).

Mais cedo, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que suas forças armadas vão promover ataques a "todas as estruturas do regime" do Irã nos próximos dias.