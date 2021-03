Diretor de cinema se livra da prisão por filmar mulheres tomando banho

O diretor de cinema Mark Murphy, 43, filmou secretamente mulheres tomando banho e usando o banheiro. Ele usou uma câmera escondida no banheiro da casa dele no oeste de Londres. O caso foi a julgamento nesta semana no Reino Unido.

Mark capturou centenas de imagens usando uma câmera oculta plantada dentro de um relógio em Kensington por mais de oito anos, até ser pego em março de 2019.

Ele foi condenado a 15 meses de prisão em Southwark Crown Court na terça-feira, com suspensão de dois anos, depois de admitir mais de uma dúzia de acusações de voyeurismo.

Murphy também foi condenado a pagar £ 5.000 em compensação a cada uma de suas vítimas, num total de £ 80.000.

O diretor trabalhou em vários filmes ao longo de sua carreira de 23 anos, incluindo O guia de sobrevivência de um comediante”, estrelado por James Buckley, e o filme de terror “Awaiting”.

Foi relatado no tribunal a ação da Polícia Metropolitana, que invadiu a casa de Murphy em março de 2019, onde encontrou centenas de imagens de mulheres feitas em dois banheiros.

Pelo menos 24 vítimas foram filmadas em 278 vídeos datados dedes outubro de 2011.

Sete mulheres foram filmadas no mesmo dia em 2016, quando Murphy deu uma festa em casa em um bairro nobre de Kensington, onde as propriedades chegam a £ 4,2 milhões (mais de R$ 20 milhões).

Traição

A juíza Caroline Carberrry disse que os crimes equivalem a uma “campanha sistemática de voyeurismo” contra as mulheres com o propósito de “prazer sexual”.

Ela disse a Murphy que as gravações “capturaram mulheres envolvidas nos atos mais íntimos dentro de seu banheiro, que incluíam usar o banheiro ou usar a banheira ou o chuveiro”.

“Em uma determinada filmagem, você tem intimidade com uma mulher em seu banheiro e pode ser visto olhando para a câmera e mostrando a língua enquanto ela está realizando um ato sexual em você”, acrescentou o juiz Carberry.

“Li todas as declarações de todas as mulheres à polícia. Seu comportamento representa uma violação grosseira da confiança que eles depositaram em você.”

Choque

A juíza disse que as vítimas expressaram “choque, horror e repulsa” com a violação, com alguns agora temendo usar banheiros públicos ou privados.

Juntamente com uma pena suspensa, o juiz Carberrry ordenou o confisco e a destruição do laptop de Murphy.

Ele também foi instruído a pagar £ 5.000 (mais de R$ 35 mil) a 16 das vítimas identificadas, perfazendo um total de £ 80.000 (mais de R$ 560 mil), e foi objeto de uma ordem de prevenção de danos sexuais.