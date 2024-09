Dia Mundial do Jornalismo:criador da data fala sobre a influência da atividade jornalística no mundo

O Dia Mundial do Jornalismo é celebrado neste sábado (28), em alusão à data, a indústria global de notícias lançou uma campanha denominada “Escolha a Verdade”. A campanha ressalta o compromisso compartilhado de defender os princípios do jornalismo baseado em fatos. Em um mundo sobrecarregado pela desinformação, a responsabilidade dos jornalistas de fornecer notícias precisas, confiáveis ​​e independentes nunca foi tão crítica. David Walmsley, editor-chefe do The Globe and Mail, Canadá, criador do Dia Mundial do Jornalismo, publicou um artigo onde ressalta que a atividade é a rede de segurança da sociedade.

VEJA MAIS

Confira o artigo na íntegra:

"Um número recorde de redações se inscreveu para o Dia Mundial do Jornalismo, reconhecendo a influência positiva da atividade jornalística no mundo todo. Mais de 600 redações e associações de mídia em todos os continentes se unem para conscientizar sobre o propósito do jornalismo, um negócio que está sob constante ataque.

É um dia para fazer uma pausa e refletir sobre a importância de jornalistas independentes e muitas vezes corajosos que fazem a diferença em suas comunidades e países, fornecendo a prova que leva à verdade. Muitas vezes, quem grita mais alto nas mídias sociais parece ser o criador de notícias do dia, ofuscando os repórteres e editores profissionais treinados e determinados a sustentar com a verdade tudo o que publicam.

O jornalismo responsável é um negócio difícil quando feito corretamente. Ele necessariamente confronta o turbilhão fácil, repetitivo e instantâneo de polemistas e propagandistas determinados a descarrilar a vida para se encaixar em agendas que geralmente são baseadas em incerteza e exclusão.

Fotografar eventos que acontecem, relatar os fatos; começar com informações incompletas e construir um arquivo mais completo ao longo do tempo e, finalmente, garantir, na edição final, que os fatos sejam extraídos e colocados diretamente no discurso público, é o negócio da grande mídia. É ineficiente, mas é uma tradição atemporal sem paralelo.

Os profissionais lutam contra a ideia banal de que pertencer à grande mídia é de alguma forma inferior a ser extremista. O Dia Mundial do Jornalismo é um dia de conscientização, para explicar melhor o jornalismo ao público em geral. É também um momento para dar espaço ao nosso público e destacar como o encontro com um jornalista melhorou sua vida.

Como, talvez, finalmente, eles foram ouvidos.

Ou refletir sobre as contribuições de um jornal local para o corpo político, ou o custo da liberdade de um repórter detido sem motivo — além do que poderia ser — por aqueles com exércitos à disposição. Em meio à crescente grosseria do debate público, o orgulho do jornalismo independente se destaca como uma fonte de otimismo e crença.

Frequentemente, a um custo pessoal significativo, os denunciantes confiam segredos aos jornalistas. Empresas, políticos e outros no poder se recusam cada vez mais a se encontrar com repórteres ou se explicar — mas isso não significa que eles não sejam responsabilizados. A podridão ainda é exposta por indivíduos.

No ano passado, conheci uma fonte determinada a revelar a verdade, mas as conversas ocorreram em uma banheira de hidromassagem para provar que eu não estava usando um fio de escuta e, em outra ocasião, de cueca para a entrevista final.

A história valeu a pena, mas eu não poderia saber que valeria quando comecei a odisseia de quatro meses.

Essa é a paixão do negócio que recruta e recompensa os infatigáveis.

Grupos de interesse carregados de preconceito ameaçam punição econômica: “Vou cancelar minha assinatura” ou “vamos retirar nossa publicidade”. Talvez no ano que vem listaremos as pessoas que agem dessa forma.

Até agora, as organizações de notícias levam o golpe e não o tornam público. Mas tudo isso é uma tentativa de interferir na independência editorial, e está errado.

Ataques a jornalistas — incluindo assassinatos — atingem níveis recordes. O jornalismo não foi criado para que o mensageiro seja baleado. Mas, embora você possa matar o jornalista, não pode matar a história. Outros a farão. Olhe para os jornalistas no México ou no Irã se você não recebeu sua dose diária de inspiração. A taxa de impunidade, matando jornalistas e não sendo presos, se aproxima de 100% em alguns países, mas ainda assim as histórias se acumulam.

Existe um grande milagre no negócio do jornalismo: fatos não são reprimíveis.

Aqueles em necessidade entendem isso. E são os menos necessitados que mais lutam contra nós: os poderosos, aterrorizados que seu mundo não possa ser totalmente controlado.

Essa é a magia do Dia Mundial do Jornalismo. Ao falar com amigos e considerar sua comunidade, vila, cidade ou o mundo em geral, pense sobre o que você aprendeu hoje. Há uma aposta justa de que o jornalismo estava envolvido. Os contadores de histórias, que vêm da sua comunidade, contam os fatos, não importa o quão desconfortável isso possa ser.

É por isso que, desarmados e vivendo na sua comunidade, eles são alvos, importunados, menosprezados, ameaçados. E é por isso que eles respondem com mais fatos, mais respostas, mais independência de pensamento – e mantêm o elo entre você e o mundo em geral.

Jornalistas são uma ponte enquanto construímos o futuro, apoiados pela pedra angular do nosso público, que é tão leal e determinado quanto o repórter e o editor. Juntos, no Dia Mundial do Jornalismo, se às vezes parece que os vestígios de esperança estão desaparecendo, lembre-se de que a rede de segurança do jornalismo está lá."

A campanha

A campanha que reúne mais de 800 organizações de comunicação, associações ligadas a atividade jornalística e às liberdades de imprensa e de expressão e outras entidades. Só no Brasil há mais de 60 inscritos, um número recorde, de cerca de 100 países. Os participantes publicam em suas plataformas anúncios digitais, peças de redes sociais, um vídeo e artigos produzidos por jornalistas de reconhecimento internacional. No caso dos jornais integrados à iniciativa, 34 dos quais são filiados à Associação Nacional de Jornais (ANJ), há ainda um anúncio impresso.