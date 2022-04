Dia do Livro: veja onde conseguir exemplares grátis na internet

O Dia Mundial do Livro, celebrado hoje (23/04), é um dos momentos mais especiais e representativos para os leitores apaixonados pelas mais diversas obras. Escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU), esta data busca tratar sobre a importância dos livros para a educação, ciência e cultura. Para incentivar e contribuir no hábito da leitura, o Portal O Liberal.com listou alguns sites para quem deseja conseguir livros grátis na web.

Projeto Gutenberg

O site do Projeto Gutenberg existe há mais de 50 anos e é apontado como a primeira e a maior coleção de livros online gratuitos do mundo. O projeto possui um catálogo com mais de 36 mil livros em mais de 40 idiomas, todos em domínio público.

Além disso, esses livros podem ser baixados gratuitamente em todos os tipos de dispositivos, desde computadores até smartphones. No site, os leitores encontram obras clássicas da literatura mundial, sendo uma ótima opção para quem quer conhecer os livros mais prestigiados da história da humanidade.

Amazon

Muito famosa por vender centenas de livros, a Amazon também possui diversos títulos gratuitos no site. A empresa oferece diversos livros on-line grátis para os leitores, a maioria das obras são de famosos autores brasileiros. Além disso, também há também ebooks recentes, HQs e mangás. Opções para os mais diversos públicos.

eBooksBrasil

O portal do eBooksBrasil oferece seções com arquivos em pdf nas quais, somente com um clique, os leitores podem baixar todos os documentos da página sem complicação.

No site, há centenas de obras com edições nacionais, internacionais e até materiais de jornais e revistas.

Portal Domínio Público

O site do Domínio Público oferece uma biblioteca digital editada pelo Ministério da Educação que reúne diversas obras literárias brasileiras. Além disso, é possível baixar livros grátis e acessar diversos outros conteúdos de texto, vídeo e imagem. Além de obras literárias, o portal possui títulos sobre temas como educação, filosofia, legislação, geografia, história, química, entre outros.

Biblioteca Mundial Digital

O site da Biblioteca Mundial Digital é uma acervo online projetado pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e pela UNESCO em parceria com mais 31 outras instituições de vários países. O portal oferece milhares de documentos históricos de diferentes partes do mundo. Entre eles estão vários livros, relatos, fotografias, manuscritos e muitos outros conteúdos.

Todos os materiais estão disponíveis em diversos idiomas, como português, árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)