Descubra qual é o nome mais bonito do mundo, de acordo com a ciência

Escolher o nome ideal para um filho ou filha pode ser uma tarefa desafiadora, diante das inúmeras opções disponíveis. Só no Brasil, há cerca de 130 mil nomes diferentes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Entre eles, Violeta foi destacado como o nome mais bonito do mundo, de acordo com um estudo científico.

Pesquisadores da Universidade de Birmingham, no Reino Unido, conduziram um estudo de linguística para identificar o nome feminino com a sonoridade mais agradável. A pesquisa foi baseada nos nomes mais populares no Reino Unido.

VEJA MAIS

O estudo concluiu que Violeta é o nome feminino mais bonito, por gerar um entusiasmo único e transmitir sensações positivas. Outros nomes mencionados na pesquisa incluem Rosa, Hannah, Zoe e Sofia. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

A tecnologia também pode ajudar a resolver essa dúvida. De acordo com o ChatGPT, uma plataforma de inteligência artificial, listou, com base na sonoridade e significado, os nomes Aurora, Elias, Isabella, Luca e Sofia.