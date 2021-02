Divorciados por 59 anos, casal se reencontra e decide se unir novamente

O ex-militar Dennis Reynolds e sua esposa Diane, ambos de 77 anos, começaram a namorar quando jovens e se casaram após o final do ensino médio, mas o matrimônio só durou 4 anos. Após 59 anos separados eles se reencontraram, se apaixonaram novamente e casaram mais uma vez.

O casal se conheceu em Los Angeles (EUA) na época da escola, quando ambos tinham 13 anos, e continuaram amigos até o ensino médio, quando começaram a namorar. Cinco meses após o término do ensino colegial eles se casaram, aos 18 anos. E ficaram separados até 2019, quando se encontraram novamente, por intermédio do filho dele, que havia encontrado Diane nas redes sociais.

Em julho desse ano, Dennis fez uma chamada de vídeo para a ex e, depois de algumas ligações, Diane viajou até Las Vegas para reencontrar o ex-marido e visitá-lo por quatro dias. Após a separação, Dennis já tinha se casado outras duas vezes e Diane mais uma. "Nos divertimos muito. Foi bom conversar sobre as pessoas que conhecíamos e o que estavam fazendo agora. Meio que preencher algumas lacunas no tempo", disse Diane.

Foi tão bom que, em fevereiro de 2020 os "ex-namorados de escola" decidiram morar juntos e em 11 de novembro se casaram novamente, naa mesma data do primeiro casamento, há 59 anos. "Nunca desista. Nunca se sabe", aconselha Diane. "As pessoas queestão se divorciando agora, talvez um dia, no futuro, se reencontrem. Olhe pra nós, aqui estamos, nos casando com 77 anos. Nós dois temos sorte de termos saúde o suficiente para fazer muito, andar por aí e curtir o mundo. Eu acho que se você deixar o amor verdadeiro trabalhar, você encontrará um jeito”, afirma ela.