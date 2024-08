Democratas Kamala e Walz fazem campanha juntos pela primeira vez como chapa para Casa Branca

A candidata democrata à Presidência dos EUA, Kamala Harris, e seu recém-escolhido companheiro de chapa, o governador de Minnesota, Tim Walz, fizeram campanha juntos pela primeira vez nesta terça-feira (06.08) na Filadélfia, dando início a uma turnê de vários dias por Estados decisivos para a eleição, com o objetivo de apresentar Walz ao cenário nacional.

Em seu discurso para uma animada multidão de mais de 10.000 pessoas na Temple University, Walz descreveu sua criação em uma pequena cidade de Nebraska, seus 24 anos servindo na Guarda Nacional e sua carreira como professor de estudos sociais no ensino médio e técnico de futebol americano.

"Foram meus alunos que me incentivaram a concorrer ao cargo", disse ele. "Eles viram em mim o que eu esperava incutir neles: um compromisso com o bem comum, a crença de que uma pessoa pode fazer a diferença."

Ele também atacou o candidato republicano à Presidência, Donald Trump, e seu companheiro de chapa, o senador JD Vance, uma demonstração inicial de como Walz abordará o tradicional papel de "cão de ataque" do candidato a vice-presidente, apesar de seu estilo afável e popular.

"Ele zomba de nossas leis, semeia o caos e a divisão, e isso sem falar em seu histórico como presidente", disse Walz sobre Trump. "Ele congelou diante da crise da Covid, levou nossa economia ao colapso e, não se engane, os crimes violentos aumentaram durante o governo de Donald Trump. Isso sem contar os crimes que ele cometeu."

A entrada de Kamala na disputa, depois que o presidente norte-americano, Joe Biden, abandonou sua candidatura à reeleição há pouco mais de duas semanas, rapidamente alterou a campanha eleitoral, com as pesquisas mostrando que ela apagou a vantagem que Trump havia construído.

Walz criticou os republicanos por buscarem restrições aos direitos reprodutivos das mulheres, uma questão que tem atormentado os republicanos desde que a Suprema Corte dos EUA, em 2022, acabou com o direito constitucional das mulheres ao aborto.

"Mesmo que não fizéssemos a mesma escolha para nós mesmos, há uma regra de ouro: cuide da sua vida!", disse ele, recebendo uma grande ovação.

Kamala, falando antes de Walz, listou os títulos de seu companheiro de chapa -- marido, pai, professor, treinador, veterano, congressista, governador -- antes de prever que ganharia um novo título na eleição de 5 de novembro: vice-presidente dos Estados Unidos.

"Ele é o tipo de pessoa que faz com que as pessoas sintam que pertencem a um lugar e depois as inspira a sonhar alto", disse ela.

Kamala, atual vice-presidente dos EUA, anunciou sua escolha de Walz no início do dia, optando por um candidato a vice-presidente com experiência executiva, serviço militar e um histórico de conquista dos eleitores brancos e rurais que têm gravitado em torno de Trump ao longo dos anos.

A campanha de Kamala disse ter arrecadado mais de 20 milhões de dólares após o anúncio de Walz como o candidato a vice-presidente.

A Pensilvânia, local do primeiro comício, é vista como talvez o Estado mais crítico no que se espera que seja uma eleição acirrada entre os democratas e seus rivais republicanos.