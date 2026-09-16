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Democrata líder em comissão da Câmara tenta barrar venda de US$ 2,8 bi em munições a Israel -

Estadão Conteúdo

O principal deputado democrata no Comitê de Relações Exteriores da Câmara dos EUA, Gregory Meeks, afirmou que vai colocar um bloqueio no plano do governo Trump de vender US$ 2,8 bilhões em armamentos pesados a Israel, citando preocupações de que as munições possam não ser usadas em conformidade com a lei americana e o direito internacional.

Meeks, democrata de Nova York e membro de maior hierarquia da oposição no comitê, disse que reterá a aprovação devido a "graves preocupações não resolvidas" sobre como esse tipo de munição poderia ser empregado em áreas densamente povoadas de Gaza e do Líbano.

Segundo o texto, a objeção de Meeks - e eventuais resistências de outros parlamentares - provavelmente não impedirá a venda. Isso porque, após a notificação formal ao Congresso, o secretário de Estado, Marco Rubio, pode contornar o rito normal ao emitir uma determinação de emergência alegando que a transação atende ao interesse de segurança nacional.

O pacote de US$ 2,8 bilhões inclui 40 mil bombas de 2.000 libras, conforme relataram dois funcionários do governo dos EUA e uma pessoa familiarizada com o plano. Fonte: Associated Press.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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EUA/ISRAEL/MUNIÇÕES/VENDA/CÂMARA/DEMOCRATA/BARRAGEM/TENTATIVA
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