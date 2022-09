Crocodilo de quase 5 metros ataca tratador durante apresentação na África do Sul; vídeo

Um crocodilo de 4,8 metros, apelidado de "Hannibal", atacou o tratador durante uma apresentação aos visitantes do Crocodile Creek, um centro de vida selvagem em KwaZulu-Natal, na África do Sul, no dia 10 deste mês. As informações são do Extra.

O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais. O vídeo mostra o funcionário montando no crocodilo do Nilo, de 78 anos, que pesa 660 quilos, até ser atacado pelo animal.

"Este é o único crocodilo na África do Sul no qual consigo montar", disse o tratador antes da investida do réptil, que estava num cercado com uma fêmea.

O homem foi jogado no chão, mas escapou relativamente ileso: alguns buracos feitos pelos dentes de "Hannibal" na mão esquerda e hematomas.

