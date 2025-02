Criador da Nutella, Francesco Rivella, morre aos 97 anos

Francesco Rivella, químico italiano e um dos responsáveis pela receita do creme de avelã Nutella, faleceu aos 97 anos no último dia 14 de fevereiro. A notícia foi divulgada no sábado (15/02) pelo Rotary Club Alba.

O falecimento de Rivella coincidiu com o décimo aniversário da morte de Michele Ferrero, fundador da Ferrero, empresa famosa por produtos como Ferrero Rocher, Kinder e Tic Tac. Nascido na região de Piemonte, Rivella dedicou mais de quatro décadas de sua vida profissional aos laboratórios da Ferrero.

Seu trabalho foi essencial no desenvolvimento e aprimoramento da Nutella, que surgiu em 1946, logo após a Segunda Guerra Mundial. A escassez e o alto custo do cacau motivaram a empresa a criar o Giandujot, um doce sólido e retangular com baixa concentração de cacau. Em 1951, a fórmula foi adaptada para uma versão cremosa, chamada Supercrema, que em 1964 passou a se chamar Nutella, tornando-se um dos produtos mais populares do mundo.

Após se aposentar em 1993, Rivella passou a viver em Alba, onde se dedicou ao cultivo de frutas e ao tradicional jogo de bola "pallapugno". Viúvo, ele deixa quatro filhos e sete netos. Seu funeral foi realizado na última segunda-feira (17/02) na Catedral de San Lorenzo, em Alba, cidade onde morava, e ele foi sepultado em Barbaresco.