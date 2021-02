Covid-19: identificada variante que pode infectar vacinados e recuperados

O Reino Unido informou, na quinta-feira 11, que identificou 21 casos de uma nova cepa do coronavírus na Inglaterra, chamada de Bristol, que tem o potencial de reinfectar recuperados e vacinados contra a covid-19.

Foram 14 casos detectados de Bristol, no sudoeste do país, quatro em Manchester e três espalhados pelo resto do Reino Unido.

A chefe do programa de vigilância genética do país, Sharon Peacock, disse que a variante pode burlar a defesa de pessoas recuperadas e mesmo de quem se vacinou.

De acordo com o serviço público de saúde do Reino Unido, a variante de Bristol tem a mesma mutação identificada nas do Brasil e da África do Sul.