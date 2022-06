Covid-19: bebês acima de 6 meses já podem tomar vacina nos EUA

Foi autorizada, nesta sexta-feira (17/06), a vacinação de crianças entre 6 meses e 5 anos contra a covid-19, pelo FDA, órgão americano similar à Anvisa. A decisão é válida para as vacinas da Pfizer e Moderna, desenvolvidas com tecnologia RNA. As informações são do Metrópoles.

O início da imunização ainda precisa receber o aval do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e neste fim de semana, uma reunião está prevista para ocorrer a fim de debater os dados dos testes clínicos das duas farmacêuticas norte-americanas.

“Aqueles que cuidam de crianças podem ter confiança na segurança e eficácia dessas vacinas contra a covid-19 e podem ter certeza de que a agência foi minuciosa em sua avaliação dos dados”, informou o encarregado da FDA, Robert Califf.

A Casa Branca informou que a imunização das crianças pode começar já na próxima semana.

Carolina Mota, Estagiária da Redação, sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política.