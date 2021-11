'Coringa' japonês esfaqueia e espirra ácido em pessoas no metrô

Um homem, de 24 anos, vestido com um terno púrpura e uma camisa verde, traje típico do Coringa - famoso vilão das histórias em quadrinhos - atacou vários passageiros de um metrô em Tóquio, no Japão, no último domingo (31). As informações são do portal Metrópoles

O homem, que não teve a identidade revelada, esfaqueou 10 pessoas, de acordo com o The Daily Mail, e também teria derramado combustível nas composições para atear fogo. O agressor também teria usado ácido clorídrico durante o ataque que aconteceu na linha expressa Keio, com destino à estação Shinjuku, a estação mais movimentada do mundo.

No total 17 pessoas ficaram feridas, sendo que três passageiros tiveram ferimentos graves, segundo o Corpo de Bombeiros. Uma das vítimas, um homem de 60 anos, ficou inconsciente e em estado crítico após ser esfaqueado.

Segundo a rede NHK, o agressor, que já era procurado por homicídio, foi preso no local. Ele esperava calmamente ser abordado pelos policiais enquanto fumava um cigarro em um dos vagões.

Nas redes sociais, vários internautas compartilharam vídeos do momento do ataque. Veja: