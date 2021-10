Coreia do Norte lança ao mar projétil não identificado, diz Seul

A Coreia do Norte disparou para o mar um projétil não identificado, informaram nesta terça-feira, 19, no horário local (noite de segunda-feira no Brasil), as Forças Armadas sul-coreanas, na mais recente de uma série de testes bélicos de Pyongyang nas últimas semanas.

O projétil foi disparado ao mar ao leste da península, disse o chefe de estado-maior conjunto da Coreia do Sul em comunicado, sem dar mais detalhes. Esses projéteis, muitas vezes, são de mísseis balísticos disparados pelo regime, que tem avançado no desenvolvimento militar em face das sanções internacionais impostas sobre suas armas nucleares e programas de mísseis.

A Coreia do Norte testou nas últimas semanas mísseis cruzeiro de longo alcance, uma arma lançada de um trem, que qualificou de míssil hipersônico.

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, cujo governo impulsionou um avanço rápido de sua tecnologia militar, culpou na semana passada os Estados Unidos pelas tensões geradas pelos testes com armas e negou ter intenções hostis.

O mais recente lançamento ocorre em um momento em que os chefes de inteligência dos EUA, Coreia do Sul e Japão se preparam para se reunir em Seul para discutir o impasse com a Coreia do Norte, em meio a outros assuntos, segundo a agência de notícias Yonhap.

Representantes de centenas de empresas e militares internacionais estão reunidos em Seul para as cerimônias de abertura da Exposição Internacional Aeroespacial e de Defesa (ADEX). Esta deve ser a maior exposição de defesa da Coreia do Sul, com exibições de aeronaves de combate de última geração, helicópteros de ataque, drones e outras armas avançadas, bem como foguetes espaciais e projetos aeroespaciais civis.

Mais cedo, na segunda-feira, um enviado dos EUA fez um novo chamado ao diálogo com o regime norte-coreano, dizendo que seu país não tem nenhuma intenção hostil, após uma escalada da tensão.

Sung Kim, representante especial dos EUA para a Coreia do Norte, reuniu-se em Washington com o colega sul-coreano, Noh Kyu-duk, antes da reunião tripartite desta terça-feira, que incluirá o representante japonês Takehiro Funakoshi. "Buscaremos a via diplomática com a Coreia do Norte para aumentar a segurança dos EUA e de nossos aliados", disse Sung Kim.

"Não temos nenhuma intenção hostil em relação à Coreia do Norte e esperamos nos reunir em breve com eles, sem condições", afirmou o americano, destacando, no entanto, que os aliados têm "a responsabilidade de implementar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU", referindo-se às sanções que os norte-coreanos esperam ver suspensas. (Com agências internacionais).