Coreia do Norte denuncia 'ato militar hostil' após visita de submarino dos EUA

A Coreia do Norte acusou os Estados Unidos, nesta terça-feira (11, noite de segunda no Brasil), de ter cometido um "ato militar hostil" após a chegada de um submarino da marinha americana à Coreia do Sul para reabastecimento.

"Estamos muito preocupados com o perigoso ato militar hostil dos Estados Unidos, que pode levar o confronto militar agudo na região da península coreana a um verdadeiro conflito armado", declarou um porta-voz do Ministério da Defesa, em um comunicado citado pela agência de notícias estatal KCNA.

A Coreia do Norte pediu aos Estados Unidos "parar com as provocações que levam à instabilidade", acusando Washington de ignorar as preocupações da Coreia do Norte em matéria de segurança.

A agência de notícias sul-coreana Yonhap informou que o USS Alexandria, submarino de propulsão nuclear, chegou à base naval de Busan na Coreia do Sul nesta segunda-feira. Uma visita similar ocorreu em novembro.

"Nossas forças armadas acompanham de perto o aparecimento frequente de meios estratégicos americanos na península coreana e estão prontas para utilizar todos os meios para defender a segurança e os interesses do Estado, bem como a paz regional", acrescentou o porta-voz do ministério da Defesa norte-coreano.