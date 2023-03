Corda arrebenta enquanto turista faz bungee jump; veja o vídeo

Um turista viveu momentos de pânico após a corda elástica em que ele estava pendurado, enquanto despencava de uma plataforma com altura de 30 metros fazendo bungee jump, quebrou no ar e o jogou em um lago na Pattaya, Tailândia.

O incidente aconteceu no fim de fevereiro, no Changthai Thappraya Safari and Adventure Park. No entanto, os detalhes só foram divulgados nesta semana. Veja o momento em que a corda arrebenta:

O homem, conhecido apenas como Mike, desmaiou por alguns instantes na água, mas recuperou a consciência e conseguiu nadar para fora do lago com a ajuda dos funcionários do parque. Segundo a agência de notícias de Hong Kong, hk01, ele foi levado para o hospital.

"A dor foi tão intensa que me senti tonto. Como meus braços estavam esticados, minha área das axilas foi a mais atingida", disse Mike disse à hk01.

Um vídeo registrado pelos amigos de Mike mostra o turista em queda livre por cerca de seis segundos e se aproximando da superfície do lado quando, de repente, a corda elástica se rompe, e ele cai na água.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)