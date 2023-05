Conheça o restaurante que reaproveita sobras da mesma sopa há 47 anos

Você sabia que existe uma sopa que está sendo cozida sem parar há 47 anos? O famoso prato fica num restaurante em Bangkok, na Tailândia, chamado Wattana Panich.

Os proprietários do restaurante contam que a receita de sucesso se baseia em nunca jogar fora o caldo que sobra no fim do dia, adicionando à sopa que será servida no dia seguinte, colocando mais ingredientes e água.

A ideia parece absurda, mas o estabelecimento atrai turistas do mundo inteiro em busca da sopa. As informações são do Estadão.

Além do caldo, a sopa requentada há mais de quatro décadas é composta de carne de boi, búfalo e bode.

De acordo com os chefes da cozinha, o ensopado é seguro para o consumo por ele nunca sair do fogo.

Segundo o Estadão, o restaurante usa uma técnica asiática antiga conhecida como “ensopado perpétuo”, que consiste em ferver constantemente a sopa em fogo baixo, adicionando água e ingredientes novos todo dia.