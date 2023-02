Conheça a ‘trend’ que lambe comida em rodízio de sushi; vídeo

Alguns desafios nas redes sociais têm ultrapassado o limite do tolerável. Um deles é “Terrorismo do sushi”. Trata-se de uma trend o qual uma pessoa lambe alguns objetos, como utensílios, copos e colheres e os devolvem no local para que outras pessoas usem.

A prática além de ser anti-higiênica, pode estragar e contaminar comida, sem falar do risco de transmissão de vírus, entre outros. Vídeos como esses estão sendo compartilhados no TikTok e no Twitter. Há, inclusive, casos com mais de 22 milhões de visualizações.

