Conheça a 'mansão alienígena' colocada à venda por R$ 9 milhões

Uma das propriedades mais exclusivas da Califórnia, nos Estados Unidos, está à procura de um novo proprietário. Trata-se da "mansão alienígena", também conhecida como Bonita Domes. O imóvel fica no Deserto de Joshua Tree e está disponível por US$ 1,79 milhão, equivalendo cerca de R$ 9 milhões. A imobiliária encarregada da venda descreve a propriedade como algo retirado do cenário de um filme de "Star Wars".

"Bonita Domes é uma propriedade mágica de outro mundo. A propriedade requintada deixará uma sensação de magia, quase como se você tivesse acabado de ser transportado para um outro planeta", diz o comunicado da imobiliária.

Bonita Domes foi construída por Lisa Starr ao longo de sete anos. Nela há piscina e uma capela. Conta tecnologia influenciada por projetos da NASA. A propriedade possui cinco quartos e três banheiros, com uma área habitável de 125 metros quadrados.

Uma das últimas proprietárias, até 2020, a vendou por US$ 808.500 (aproximadamente R$ 4 milhões). O atual proprietário, Jeffrey Weiss, tentou repassá-la por US$ 2,1 milhões (R$ 10,6 milhões), mas não conseguiu nenhum acordo. Sem interessados, o proprietário decidiu reduzir o preço e deponibilizá-la no Airbnb, por US$ 537 (R$ 2.720) por noite.