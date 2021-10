Conheça 7 prisões que foram palcos de terror humano e estão abertas ao público

Faltam 16 dias para a série documental original do Grupo Liberal "Somente a Verdade - Histórias de Polícia" estrear, na área de vídeos LibPlay, em OLiberal.com. No primeiro episódio, intitulado “São José e os libertos - a história de Ninja", o público acompanhará detalhes da rebelião que foi considerada o estopim para que fosse desinstalada a penitenciária e, em seguida, transformada no atual Polo Joalheiro.

Para entrar no clima místico que rodea a instalação do ex-presídio paraense, que até hoje rende histórias e burburinhos, a Redação Integrada separou sete detenções espalhadas pelo mundo que foram desinstaladas e transformadas em pontos turísticos de visitação.

Casa da Cultura - Minas Gerais

As paredes do prédio da antiga Cadeia Pública Barbacena carregam 187 anos de histórias. O local é conhecido por ter sido a prisão de revolucionários das Revoltas Liberais de 1842, movimento que teve início simultaneamente no interior mineiro comandado por Teófilo Ottoni, e em Sorocaba (SP), liderado pelo Padre Feijó.

A construção foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais no dia 4 de outubro de 1978. Hoje, o prédio funciona como a Casa da Cultura da cidade de Barbacena e está aberta à visitação. As pessoas podem conhecer o Arquivo e a Biblioteca Pública Municipal, além da Academia Barbacenense de Letras.

Museu de Sant'Ana - Minas Gerais

A antiga cadeia de Tiradentes (Reprodução/ Prefeitura de Tiradentes)

O prédio da antiga cadeia em Tiradentes foi construído em 1730. Após um incêndio no século IXX, ele foi restaurado e teve as portas e as grades da prisão, pedras e janelas, além da masmorra (local de castigo dos presos) conservada.

Mas, somente sete anos atrás o antigo prédio deu lugar ao Museu de Sant'Ana. Os visitantes poderão conferir 291 imagens de Sant’Ana, a santa protetora dos lares e da família, bem como dos mineradores.

As obras expostas são de artistas brasileiros, eruditos e populares, de vários estilos entre os séculos XVII e XIX, em materiais diversos.

Memorial da Resistência - São Paulo

Antigamente, o prédio, construido em 1914, era a sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo – Deops/SP e funciona como alojamento de tortura aos presos politicos da epóca. Vinte e três anos após o fim da Ditadura Militar no país, o imóvel foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do Estado (Condephaat) e passou a abrigar o Memorial da Resistência, que surgiu em 2008.

Da construção antiga, foram preservadas celas antigas e inseridos quadros e fotografias de pessoas famosas que ali ficaram detidas ou foram interrogadas pelos agentes, como os cantores Caetano Veloso e Gilberto Gil.

As outras foram reformadas, pintadas e receberam iluminação especial. Os visitantes poderão conferir as portas originais, em madeira e com vigias de ferro que contam como foi um dos períodos mais truculentos do país. Ainda no prédio estão localizados o Centro de Documentação e Memória e a Biblioteca Walter Wey, que apresenta um acervo de artes visuais de arte brasileira.

Ilha de Alcatraz - Estados Unidos

Apesar da beleza exuberante do espaço, anos atrás o cenário paradisíaco foi palco de uma prisão máxima para presos célebres como o mafioso Al Capone, o assaltante de banco George "Machine Gun" Kelly e Robert Stroud. Atualmente, os visitantes podem passear pelo local e ir às celas e pátio vazio da cadeia. Durante o tour, o turista poderá ouvir áudios que contam a história da antiga cadeia.

Prisão Old Melbourne - Austrália

Em 1800, a cadeia foi construída para abrigar pequenos infratores, pessoas desabrigadas e com doenças mentais, assim como criminosos perigosos. A mais famosa execução foi a de Ned Kelly, enforcado em 1880 pelo assassinato de três policiais.

A penitenciária foi fechada em 1929, mas nos dias atuais, funciona como um espaço turístico para visitação. É organizado pelos guias um passeio pelas celas do local, que mantém objetos intactos que estavam presentes no dia-a-dia dos presos.

Oxford Castle - Inglaterra

A antiga prisão funcionou por cerca de 925 anos como uma cadeia para deputados rebeldes durante a guerra civil inglesa. Em 2004, o local foi remodelado e passou a integrar um espaço turístico com apartamentos, restaurantes e uma galeria de arte.

Nos dias atuais, o Oxford Castle oferece visitas guiadas que permitem que os visitantes a atmosfera sombria de certos compartimentos.

Prisão de Fremantle - Austrália

A prisão de Fremantle estava em funcionamento por 134 anos. Estima-se que ao todo 44 prisioneiros foram mortos durante o período de reclusão. Já desativada, a construção foi aberta ao público e oferece um passeio turístico que inclui a visitação de celas antigas, túneis e a apreciação de artes dos ex-prisioneiros.